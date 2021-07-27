Tesla впервые за квартал заработала более миллиарда долларов

Tesla впервые за квартал заработала более миллиарда долларов

27.07.2021 13:15

Укринформ

Чистая прибыль компании Tesla Илона Маска за один квартал впервые превысила 1 млрд долл. США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Согласно данным компании, Tesla с апреля по июнь нынешнего года заработала 1,14 млрд долл. США.

При этом чистая прибыль компании во втором квартале прошлого года равнялась 104 млн долл., что почти в 10 раз меньше показателя этого года.

Общая выручка компании от продажи электрокаров составила 10,21 млрд долл. США.

Читайте также: Маск заявил, что не спекулирует на Bitcoin для заработка

Отмечается, что Tesla также заявила о доходах в 801 млн долл. от своего энергетического бизнеса.

В то же время биткоин-активы Tesla потеряли в цене 23 млн долл. из-за падения курса.

Читайте также: Tesla откроет свои зарядные станции для других электрокаров

Как сообщал Укринформ, Илон Маск заявил, что в этом году зарядные станции для электрокаров Tesla Supercharger станут доступными для других электрических автомобилей.

По материалам: Укринформ