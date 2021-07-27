Первый летающий электромобиль испытали в Турции

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25.07.2021 20:24

Укринформ

Экспериментальную модель летающего электромобиля создала турецкая компания Baykar Makina.

Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар.

В компании аппарат называют "летающей машиной". Наименование первой модели – Cezeri ("Джезери»). Джезери – это имя одного из создателей автоматической техники, который жил в этом регионе много лет тому назад, сообщил Байрактар.

"Это одна из первых моделей летающей машины, работающей на электричестве. Пока мы продолжаем работать над ее совершенствованием. Управление будет осуществляться автоматической системой с использованием искусственного интеллекта. Сейчас батареи хватает на полчаса работы, поэтому нам есть над чем поработать", – сказал Байрактар.

Первый летающий электромобиль испытали в Турции / Фото: kanaldom.tv

По материалам: Укринформ