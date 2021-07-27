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Над Норвегией пролетел метеорит, его обломки могли упасть неподалеку Осло

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Над Норвегией пролетел метеорит, его обломки могли упасть неподалеку Осло

Над Норвегией пролетел метеорит, его обломки могли упасть неподалеку Осло

Видео

25.07.2021 22:16

Укринформ

В ночь на 25 июля над Норвегией наблюдали падение метеорита.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Ученые считают, что его обломки могли упасть неподалеку норвежской столицы Осло.

Video av meteoren, fra @meteornettverk inatt. pic.twitter.com/hayrVTJyU9

— astronewth (@astronewth) July 25, 2021

Падение метеорита зафиксировали около часа ночи 25 июля.

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Яркий «огненный шар» наблюдали в частности в городе Тронхейм. Очевидцы сообщали о взрыве и ветре, которым сопровождалось падение метеорита.

По материалам: Укринформ

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