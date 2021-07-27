Hubble нашел водяной пар на спутнике Юпитера

27.07.2021 11:06

Укринформ

Астрономы с помощью телескопа Hubble обнаружили доказательства существования водяного пара в атмосфере спутника Юпитера Ганимеда.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Phys.org.

Этот водяной пар образуется, когда лед с поверхности Ганимеда сублимируется, то есть превращается из твердого в газ.

Ученые из Швеции использовали новые и архивные наборы данных телескопа NASA Hubble, чтобы сделать это открытие.

Предыдущие исследования предоставили косвенные доказательства того, что Ганимед, самый большой спутник в Солнечной системе, содержит больше воды, чем все океаны Земли. Однако температура там настолько низкая, что вода на поверхности замерзает. Океан Ганимеда должен располагаться примерно на 100 миль ниже земной коры; следовательно, водяной пар не представляет собой испарения этого океана.

Астрономы повторно изучили наблюдения Hubble за последние два десятилетия, чтобы найти доказательства наличия водяного пара.

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Как известно, в 1998 году спектрограф для визуализации космического телескопа Hubble (STIS) сделал первые ультрафиолетовые изображения Ганимеда, которые показали красочные ленты наэлектризованного газа, так называемые полосы полярных сияний, и предоставили дополнительные доказательства того, что Ганимед имеет слабое магнитное поле.

Сходство этих изображений объяснялось присутствием молекулярного кислорода. А вот различия – наличием атомарного кислорода (O), который влияет на один УФ-цвет больше, чем на другой. Но некоторые особенности не соответствовали ожидаемым выбросам из атмосферы чистого кислорода.

В рамках обширной программы наблюдений в поддержку миссии NASA Juno в 2018 году Лоренц Рот из Королевского технологического института KTH в Стокгольме, Швеция, возглавил команду, которая должна измерить количество атомарного кислорода с помощью телескопа Hubble. Анализ команды объединил данные из двух инструментов: спектрографа космического происхождения Hubble (COS) в 2018 году и архивные изображения, полученные с помощью спектрографа визуализации космического телескопа (STIS) с 1998 по 2010 год.

Вопреки первоначальной интерпретации данных 1998 года, они обнаружили, что в атмосфере Ганимеда почти не было атомарного кислорода. Это означает, что должно быть другое объяснение очевидных различий в этих изображениях полярных сияний.

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Затем Рот и его команда изучили относительное распределение полярного сияния на УФ-изображениях. Температура поверхности Ганимеда колеблется в течение дня, около полудня вблизи экватора может стать довольно тепло, чтобы поверхность льда высвободила небольшое количество молекул воды. Фактически различия в УФ-изображениях непосредственно коррелируют с тем, где в атмосфере спутника можно ожидать воду.

Это открытие добавляет ожиданий от предстоящей миссии ESA (Европейское космическое агентство) JUICE. Миссия потратит не менее трех лет на подробные наблюдения Юпитера и трех его крупнейших спутников с особым акцентом на Ганимеде как потенциальной среде обитания.

По материалам: Укринформ