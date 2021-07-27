Чехия планирует построить завод по производству аккумуляторов для электрокаров

27.07.2021 06:10

Укринформ

В Чехии дожна появиться «гигафабрика» по производству аккумуляторов для электромобилей с инвестициями почти 2 млн евро.

Соответствующий меморандум между правительством ЧР в лице Министерства промышленности и торговли и промышленной группой ČEZ (одним из важнейших производителей, дистрибьюторов и торговцев в области электроэнергии, тепла и природного газа) о поддержке строительства завода аккумуляторов для электромобилей был заключен в понедельник, сообщил министр промышленности и транспорта Карел Гавличек в своем Твиттер, передает Укринформ.

«Первый шаг к построению гигафабрики. В правительстве мы только утвердили формулировки меморандума между ČEZ и правительством Чехии в лице Министерства промышленности и торговли. Ожидаемые инвестиции – более 50 млрд. чешских крон – создадут минимально 2,3 тыс. рабочих мест», — говорится в заметке.

Подписание меморандума запланировано на сегодняшнее утро.

První krok k výstavbě Gigafactory. Na vládě jsme právě schválili znění memoranda mezi ČEZ a Vládou České republiky, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Očekávaná investice přes 50 mld Kč přinese min. 2,3 tis pracovních míst.

— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) July 26, 2021

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Строительство завода литиевых аккумуляторов для автомобилей планируется в северной Чехии, в районе Рудных гор на границе с Германией. Правительство Чехии ведет переговоры по проекту с немецким автопроизводителем Volkswagen (в состав которого также входит чешский автопроизводитель Škoda Auto). В общем Volkswagen планирует создать 6 заводов аккумуляторов в Европе до 2030 года.

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В Чехии, по оценкам, находятся порядка 3 процентов мировых источников лития – подавляющее большинство в районе Чиновец и небольшое количество в Славковском лесу. Месторождение близ Чиновеца, возле которого и планируется построить гигафабрику, является крупнейшим в Европе.

По материалам: Укринформ