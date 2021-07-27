Boeing массово теряет инженеров и технических специалистов – Bloomberg

27.07.2021 02:41

Укринформ

Американский гигант-авиапроизводитель Boeing уже потерял тысячи инженеров и специалистов, которые перешли работать в компании-конкуренты, и планирует сократить более 20 тысяч персонала из-за финансовых трудностей.

Об этом пишет в понедельник американское агентство Bloomberg, передает Укринформ.

«После пережитого бедствия и многих лет, когда одержимое затратами руководство (Boeing – ред.) сдерживало амбиции, компания – которая до недавнего времени считалась фабрикой грез – теряет специалистов, которые перетекают в SpaceX и Amazon», — отмечает издание.

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Только за последние полтора года из Центра производства самолетов Boeing в Сиэтле ушли 3200 инженеров и технических работников, что составляет около 18% от зарегистрированных специалистов в профсоюзах. Обосновалось же на вакантные должности мизерное число. В целом же компания планирует сократить 23 тысячи сотрудников – от исполнительного комитета до производственных цехов – из-за рекордных финансовых убытков за последние месяцы.

Сейчас, когда приближается новая космическая эра, и авиация начинает восстанавливаться после удара пандемии, позиция компании Boeing, которая до недавнего времени была аэрокосмическим чемпионом в США, находится под вопросом, отмечает Bloomberg.

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В связи с этим отмечается, что компания может спасти свою репутацию, если уже через несколько дней успешно осуществит запланированный запуск корабля Starliner с грузом для МКС – после неудачной попытки в 2019 году. Кроме того, нынешний запуск должен стать генеральной репетицией первого пилотируемого полета Starliner, запланированном во второй половине нынешнего года.

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Как сообщал Укринформ, в декабре 2019 космический корабль Starliner американской компании Boeing после неудачной попытки состыковаться с МКС успешно приземлился. По подсчетам NASA и Boeing, корабль сжег много топлива за несколько минут из-за неправильно настроен часы. Его пришлось вернуть на Землю.

По материалам: Укринформ