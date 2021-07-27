Безос предлагает NASA финансирование в обмен на контракт по производству космического модуля

Безос предлагает NASA финансирование в обмен на контракт по производству космического модуля

27.07.2021 01:45

Укринформ

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до 2 млрд долларов расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля.

Как сообщает Укринформ, об этом Безос написал в открытом письме Нельсону.

Компания Безоса Blue Origin, говорится в письме, "стремится построить будущее, в котором миллионы людей жить и работать в космосе на благо Земли. Мы убеждены, что для продвижения будущего Америки в космосе NASA должна быстро и гарантированно вернуться на Луну".

По словам миллиардера, Blue Origin откликнулась на срочный призыв NASA разработать посадочный модуль, создала национальную команду – для проектирования, строительства и эксплуатации системы полета. NASA инвестировала в эту команду более полумиллиарда долларов, и она показала хорошие результаты. Команда разработала безопасную и эффективную конструкцию, которая сможет обеспечить высадку человека в 2024 году для постоянной миссии на Луне.

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В качестве горючего модуль будет использовать жидкий водород, который можно добывать на Луне. Система спроектирована таким образом, чтобы она могла перемещаться на разных ракетах-носителях, в том числе Falcon Heavy, SLS, Vulcan и New Glenn, отмечает Безос, считая это большим преимуществом проекта. Начальная миссия компании Blue Origin требует всего трех коммерческих запусков. Это очень малое количество и снижает риск провала миссии из-за аномалий при запуске, говорится в письме.

«Однако, – продолжает Безос – несмотря на эти преимущества, в один момент должностное лицо Агентства решило предоставлять многолетнюю, многомиллиардную поддержку компании SpaceX … Это решение нарушило традицию успешных коммерческих космических программ NASA, положив конец конкуренции на годы вперед».

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Безос предложил NASA возместить до $2 млрд дефицита бюджета в обмен на контракт по созданию посадочного модуля для высадки на Луну. Компания готова отказаться от получения платежей в этом году и в течение двух последующих лет.

«Это не отсрочка, а полный отказ от этих платежей», — подчеркивается в письме.

Blue Origin предлагает за свой счет принять участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы на эту часть программы компания оценивает более чем в $1 млрд.

Компания предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасходы, в том числе связанные с увеличением расходов партнеров.

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Напомним: в апреле NASA сообщило, что заключило контракт на сумму 2,89 млрд долларов с компанией Маска SpaceX по разработке и построению посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну. Blue Origin также претендовала на контракт и обжаловала решение NASA, после чего космическое агентство попросило SpaceX приостановить работы.

В июле Безос слетал в космос на ракете New Shepard, которую построила Blue Origin. Миллиардер, его брат Марк и еще двое космических туристов поднялись более чем на 100 км. После этого капсула с экипажем на парашютах спустились на землю. Весь полет длился чуть более 10 минут.

Фото: ЕРА

По материалам: Укринформ