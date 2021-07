Автопилот Tesla принимает Луну за желтый сигнал светофора

Видео

27.07.2021 10:39

Укринформ

У автопилота Tesla есть баг: он ошибочно принимает Луну за жёлтый сигнал светофора и сбрасывает скорость.

Как передает Укринформ, об этом сообщил блогер Джордан Нельсон в Твиттере.

«Привет, Илон Маск. Возможно, вы захотите, чтобы ваша команда посмотрела, как Луна обманывает систему автопилота. Машина думает, что Луна – это желтый светофор, и сразу хочет сбавить скорость», – написал Нельсон.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD

— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Как известно, ранее в июле 2021 года Tesla запустила платную подписку, которая расширяет возможности автопилота в автомобилях компании. Некоторое время спустя владельцы Tesla стали сообщать, что в системе есть баг. Автопилот ошибочно принимает луну за жёлтый сигнал светофора и не даёт машине набрать нужную скорость.

Такое случается в те дни, когда спутник Земли жёлтого цвета и находится достаточно низко.

Впрочем, Tesla и Илон Маск пока никак не прокомментировали ситуацию.

По материалам: Укринформ