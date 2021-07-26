Минцифры предлагает миллион тому, кто сломает «Дія.Підпис»

Минцифры предлагает миллион тому, кто сломает «Дія.Підпис»

26.07.2021 18:54

Укринформ

Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти по поиску уязвимостей в приложении «Дія» с призовым фондом 1 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что во вторник, 27 июля, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти.

«Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа – тестирование Дія.Підпису. Призовой фонд: 1 млн грн», – говорится в сообщении.

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«Дія» – самый безопасный украинский государственный IT-продукт. Приложение не хранит персональные данные, а лишь отражает информацию, которая уже есть о вас в реестрах, поясняется в сообщении.

В Минцифры отметили, что принять участие могут все желающие независимо от опыта и квалификации.

Реализация багбаунти проходит при поддержке международной платформы Bugcrowd и Агентства по международному развитию США USAID Ukraine – USAID Украина «Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины».

Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации запустило багбаунти по поиску уязвимостей в приложении «Дія» 8 декабря 2020 года.

Тогда была создана тестовая версия приложения, в которой не было персональных данных пользователей и никакой информации о них. Общий призовой фонд багбаунти составил почти 1 млн грн. Тогда в «Дії» не было обнаружено уязвимостей, которые бы влияли на безопасность.

По материалам: Укринформ