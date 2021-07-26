Искусственный интеллект сможет предвидеть развитие диабета

26.07.2021 22:05

Укринформ

Канадские ученые обнаружили, что искусственный интеллект можно использовать для прогнозирования того, кому угрожает развитие диабета 2 типа: эта информация будет использована для улучшения жизни миллионов пациентов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Medical Express.

Исследователи из Университета Торонто использовали модель машинного обучения для анализа данных о состоянии здоровья, собранных в период с 2006 по 2016 год, у 2,1 миллиона человек, проживающих в Онтарио.

Они смогли использовать модель для точного прогнозирования количества людей, у которых разовьется диабет 2 типа в течение пятилетнего периода. Модель машинного обучения также смогла проанализировать различные факторы, которые влияли на то, есть ли у людей высокий или низкий риск развития заболевания.

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«Мы знаем, что выявление людей, которым угрожает развитие диабета 2 типа, является действительно важным, поскольку есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы предотвратить появление заболевания. Эта модель машинного обучения может помочь решить одну из самых больших проблем хронических заболеваний в североамериканском обществе. Продемонстрировано преимущество раннего вмешательства, когда люди находятся под угрозой диабета 2 типа», – заявила старший автор исследования Лаура Розелла, доцент факультета медицины Темерти Университета Торонто и Школы общественного здоровья в Далла-Лане.

Применение модели машинного обучения является важным, говорит Розелла, поскольку оно показывает, как регулярно собранные данные можно использовать для более эффективного решения сложных проблем со здоровьем.

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Профилактика диабета 2 типа означает рассмотрение больших структурных факторов, таких как продовольственная безопасность и доступ к врачам первичного звена.

«Мы знаем, что диабета можно предотвратить или отложить. Мы знаем, что есть эффективные способы предотвратить появление хронического заболевания. Это исследование предлагает способ начать думать о том, как определить, кто имеет риск диабета 2 типа, а затем начать реализацию стратегий для предотвращения появления этой болезни», – отметила ученый.

Фото заставочное с сайта uifuture.org

По материалам: Укринформ