Астрономы впервые увидели пылевой диск вокруг экзопланеты

26.07.2021 04:02

Укринформ

Астрономы с помощью телескопа ALMA впервые смогли зарегистрировать пылевой диск вокруг планеты, которая находится за пределами Солнечной системы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ZN.

Европейская южная обсерватория сообщает, что это открытие проливает свет на формирование планет и спутников в молодых звездных системах.

Околопланетный диск нашли в экзопланеты PDS 70c. Это одна из двух гигантских планет, напоминающих Юпитер, вращающихся вокруг звезды на расстоянии 400 световых лет от Земли. Ученым и раньше удавалось найти признаки существования «лунообразующего» диска вокруг этой планеты, но до недавнего времени подтвердить это не удавалось.

Астрономы выяснили, что диаметр диска примерно равн расстоянию от Земли до Солнца. А его массы хватило бы на создание трех спутников размером с Луну. Его открытие позволит ученым также проверить теории образования планет, которую до сих пор нельзя было протестовать.

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Планеты образуются в пылевых дисках вокруг звезд. В процессе роста они «сгребают» вещество околозвездного диска и образуют в нем пустоты.

По материалам: Укринформ