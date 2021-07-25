Вертолет NASA совершил полет над Марсом на рекордной высоте

Вертолет NASA совершил полет над Марсом на рекордной высоте

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25.07.2021 14:45

Укринформ

Беспилотный вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, 25 июля совершил свой десятый автономный полет над Красной планетой.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Business Insider.

Каждый полет маленького вертолета – длиннее предыдущего. Во время вчерашнего полета Ingenuity пролетал в районе, который называется "Поднятые хребты".

Это был самый сложный полет, который выполнялся на рекордной высоте 12,2 метров.

Ранее специалисты NASA прогнозировали, что Ingenuity потерпит крушение на своем четвертом или пятом полете, исчерпав ресурс своей выносливости и скорости движения.

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Как сообщал Укринформ, марсоход Perseverance был доставлен на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 18 февраля этого года, после почти 7 месяцев полета.

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Perseverance должен собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируют отправить на Марс не ранее 2026 года.

По материалам: Укринформ