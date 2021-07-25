В WhatsApp появилась долгожданная функция

25.07.2021 13:37

Укринформ

В WhatsApp появилась функция совместимости с несколькими устройствами одновременно.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал 9TO5Mac.

Когда эта функция будет доступна для всех пользователей, люди смогут использовать WhatsApp на четырех различных устройствах и одном мобильном телефоне.

Это означает, что вы сможете использовать WhatsApp на Mac, даже если ваш iPhone не включен или не подключен к Интернету.

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Благодаря совместимости с несколькими устройствами пользователи смогут использовать WhatsApp Web и мобильную версию приложения без подключения к Интернету или основному телефону пользователя.

Нововведение уже есть в бета-версии WhatsApp для iOS и Android.

Сообщается, что функция позволяет пользователям заходить в свой аккаунт на четырех устройствах одновременно. Но подключить к учетной записи можно только одно телефонное устройство.

Кроме того, если не использовать подключенное устройство более двух недель, гаджеты, которые с ним связаны, будут отключены автоматически.

По материалам: Укринформ