Технологии

Twitter планирует интегрировать Bitcoin в свои сервисы

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Twitter планирует интегрировать Bitcoin в свои сервисы

Twitter планирует интегрировать Bitcoin в свои сервисы

25.07.2021 06:53

Укринформ

Сервис микроблогов Twitter намерен интегрировать Bitcoin в свои существующие и новые сервисы.

 Как передает Укринформ, об этом сообщает Tech crunch.

По словам руководителя Twitter Джека Дорси, социальная сеть рассматривает криптовалюта как «большую» часть своего будущего.

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Как криптовалюта будет использоваться на платформе, пока неясно.

Вероятно, интеграция Bitcoin в Twitter будет связана с новыми сервисами Tip Jar и Super Follows, а также рекламой в соцсети.

По материалам: Укринформ

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