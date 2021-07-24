Маск сравнил атомные электростанции с «обычными» процессами на Солнце

24.07.2021 12:35

Укринформ

По мнению гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска, современные технологии позволяют строить безопасные атомные электростанции.

Как передает Укринформ, об этом изобретатель сказал на конференции B-Word, организованной Crypto Council for Innovation.

«Я думаю, что современные атомные электростанции безопасны вопреки тому, что могут подумать люди", – заявил Маск.

«Я действительно думаю, что ядерную энергию можно сделать очень безопасной. <…> Я говорю о делени. Вам не нужен синтез», – сказал Маск.

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Деление ядер – это процесс, который используется в обычных ядерных реакторах. При реакции деления нейтроны «спрессовываются» в больший атом, расщепляя его на два поменьше, что и производит энергию.

"У вас есть тот огромный реактор термоядерного синтеза на небе, который называется солнцем. Это появляется каждый день», – добавил Маск.

Плавка – это противоположная реакция делению. При синтезе меньшие атомы соединяются и образуют более тяжелый атом, выделяя тем самым энергию. Ядерный синтез – это процесс, с помощью которого солнце производит энергию.

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Некоторые эксперты считают термоядерный синтез более безопасным способом получения ядерной энергии, поскольку при распределении образуются радиоактивные отходы, которые могут долго оставаться опасными. Между тем уровень развития технологий пока сдерживает «приручения» термоядерного синтеза.

По материалам: Укринформ