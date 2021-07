Илон Маск запустит аппарат NASA для поиска внеземной жизни

24.07.2021 21:44

Укринформ

Ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX осуществит запуск миссии NASA к спутнику Юпитера в 2024 года.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщает сама SpaceX.

«NASA выбрало Falcon Heavy для полета к Europa Clipper! Запустившись в октябре 2024 года, эта межпланетная миссия изучит, может ли ледяной Юпитер иметь условия, пригодные для жизни», – говорится в посте.

NASA has selected Falcon Heavy to fly Europa Clipper! Launching in October 2024, this interplanetary mission will study whether Jupiter's icy moon Europa could have conditions suitable for life. https://t.co/KJt7Natn7i pic.twitter.com/sfcdrcKE77

— SpaceX (@SpaceX) July 23, 2021

Как сообщал Укринформ, недавно гендиректор SpaceX и Tesla Маск заявил, что современные технологии позволяют строить безопасные атомные электростанции.

