Безос в невесомости, искусственное сердце и колонка Louis Vuitton – новинки технологий за неделю

24.07.2021 10:05

Укринформ

На этой неделе миллиардер Джефф Безос провел в космосе 11 минут, а телескоп Hubble от NASA «воскрес» и сделал новые снимки. Кроме того, в США трансплантировали первое полностью искусственное сердце, ученые разработали новый безболезненный тест для диабетиков, а Louis Vuitton представил беспроводную колонку почти за $3 тысячи.

Космос

Телескоп Hubble возобновляет работу – NASA

Агентство NASA заявило, что телескоп Hubble, на котором более месяца назад возникли неисправности, возобновляпет сбор научных данных.

Аэрокосмическое агентство NASA вернуло научные приборы на телескопе Hubble в рабочее состояние. Таким образом, сбор научных данных этим аппаратом возобновляется.

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

Шанхайский астрономический музей (ШАМ), представляющий собой крупнейший планетарий в мире, открывается для публичных посещений с воскресенья.

Площадь планетария, который является филиалом Шанхайского научно-технологического музея, составляет около 58,6 тыс. кв. м.

Китай запустил очередную партию спутников

Утром в понедельник с космодрома в провинции Сычуань стартовала ракета «Чанчжэн-2В», которая вывела на орбиту 10-ю группу спутников дистанционного зондирования.

Фото: xinhuanet.com

При помощи ракеты был также выведен на орбиту спутник «Тяньци-15».

После восстановления работы Hubble показал две новые фотографии из космоса

Телескоп Hubble от NASA сделал две новые фотографии галактик в космосе после того, как 13 июня на его компьютере возникла проблема.

Фото: Alyssa Pagan (STScI)

На левом снимке можно увидеть космический объект ARP-MADORE2115-273, который на самом деле является двумя различными галактиками, которые «танцуют» межгалактическое танго. Сам объект находится примерно в 297 миллионах световых лет от Земли.

Миллиардер Безос полетел в космос

Компания Blue Origin запустила первый пилотируемый суборбитальный полет ракетной системы New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом, а также тремя космическими туристами на борту.

Фото: Blue Origin

Космический полет приурочен к очередной годовщине первой высадки американских астронавтов на Луну, что является символическим лично для Безоса, который с пяти лет мечтал побывать в космосе. Кроме того, название ракетоносителя New Shepard происходит от фамилии астронавта Алана Шепарда, который совершил первый суборбитальный полет в мае 1961 года.

NASA заявило о готовности к сотрудничеству с Blue Origin

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравило компанию Blue Origin с первым запуском космических туристов во вторник и выразило готовность к углублению взаимодействия в сфере исследований.

Как сообщал Укринформ, компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin вместе с компанией Илона Маска SpaceX боролась за участие в программе NASA «Артемида» относительно высадки астронавтов на поверхность Луны. В апреле аэрокосмическое агентство США объявило, что тендер стоимостью 2,9 млрд долл. выиграла SpaceX. Однако компания Безоса обжаловала это решение, и в мае NASA приостановило соглашение с Илоном Маском.

Безос показал, как космические туристы развлекались в невесомости

Миллиардер и владелец компании Blue Origin Джефф Безос выложил видео, на котором космические туристы на себе проверяют – как это, находиться в невесомости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Все астронавты наслаждаются полетом и делятся эмоциями.

Марсоход NASA начал поиски жизни на Красной планете

Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Марсе начал поиск признаков древней жизни на Красной планете.

Фото: NASA

Марсоход фиксирует свои первые научные данные на Марсе, анализирует горные породы, исследует их с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, увеличивает камерой масштаб отдельных поверхностей горных пород в поиске активности микробов в прошлом на Красной планете.

Уруский рассказал подробности подготовки к запуску украинского спутника

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил подробности подготовки к запуску космического аппарата «Сич-2-30».

«Осуществляются работы, связанные с электрической и механической увязкой космического аппарата и ракеты-носителя. Сейчас продолжается согласование документа контроля интерфейсов по увязке космического аппарата и ракеты-носителя, решаются другие проблемные вопросы. КБ «Южное» в соответствии с детализированным графиком, завершает работы по тестированию космического аппарата «Сич-2-30». Проходят работы по его адаптации с ракетой-носителем", – отметил вице-премьер-министр.

Астроном-любитель заявил об открытии нового спутника Юпитера

Астроном-любитель из США Кай Ли заявляет, что обнаружил ранее неизвестный спутник Юпитера в результате тщательного изучения старых изображений, которые были ранее сделаны наземными телескопами.

«Горжусь тем, что могу сказать, что это первый планетарный спутник обнаруженный астрономом-любителем», – заявил Ли.

Космические маневры: корабль SpaceX во второй раз перестыковался на МКС

Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска перестыковался на Международной космической станции (МКС), чтобы освободить место для корабля CST-100 Starliner от компании Boeing.

Весь процесс перестыковки с переднего шлюза модуля Harmony на верхний порт того же модуля длился около 50 минут.

Космический аппарат возле Венеры пролетел через хвост кометы

Еще в прошлом году космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства пролетел через хвост кометы C/0219 Y4 (ATLAS), но это случайное пересечение двух объектов в космосе дало уникальную возможность ученым заглянуть в хвост кометы.

Фото: SPACE

Результаты исследований были представлены на Национальной астрономической конференции 2021 года совсем недавно.

Погода на Венере: ученые выяснили, как дуют ветры

Ученые из Токийского университета (Япония) рассказали, что направление ветра на Венере отличается ночью от дневных ветров.

По словам профессора Такеши Имамура, ученым удалось наблюдать за тем, как дуют с севера на юг ночные ветры на Венере.

Он добавил, что ветры на планете, второй по расстоянию от Солнца в нашей звездной системе, ночью дуют в противоположным направлению в отличие от дневных ветров.

Безос предлагает отправить на орбиту промышленность, которая загрязняет окружающую среду

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос после возвращения на Землю загорелся идеей отправить всю загрязняющую окружающую среду промышленность на орбиту.

Возможно, так на Безоса повлиял так называемый «эффект обзора», о котором часто рассказывают космонавты — ощущение уязвимости земного шара, когда смотришь на него из космоса.

Телескоп NASA показал фотографию невероятно яркого пульсара в космосе

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала новую фотографию M82 X-2, сверхъяркого источника рентгеновского излучения ULX.

When matter is pulled toward a dense, compact object, like a pulsar, neutron star, or black hole, it's heated and produces X-rays. Today Chandra is studying M82 X-2, a pulsar that at its brightest is more than 10 times as bright as any other known pulsars of its type. pic.twitter.com/4SJ2W8qpgl

— Chandra Observatory (@chandraxray) July 22, 2021

Фото: Chandra Observatory

По данным портала Space, сам пульсар M82 X-2 находится в галактике Мессье 82 примерно за 12 миллионов световых лет от Земли.

ІТ и гаджеты

Google изменила дизайн своих эмодзи

Google изменила дизайн своих эмодзи, сделав их более «универсальными, доступными и аутентичными».

В частности, эмодзи «пирог», который в настоящее время выглядит как классический американский тыквенный пирог и больше подходит для жителей США, после обновления на территории Великобритании будет более нейтральным. А эмодзи «бикини» больше не будет выглядеть так, будто купальник одели на невидимого человека.

Zoom покупает провайдера «облачного» программного обеспечения за $14,7 миллиарда

Американская коммуникационно-технологическая компания Zoom Video Communications покупает провайдера «облачного» программного обеспечения Five9 Inc.

Общая стоимость соглашения составляет 14,7 миллиарда долларов США.

TikTok запретил пользователям рекламировать криптовалюту

Социальная сеть TikTok запретила своим пользователям рекламировать все финансовые услуги и продукты, включая продвижение криптовалют, среди которых Bitcoin.

Компания отметила, что такой шаг направлен на прекращение неправомерного использования платформы для совершения мошенничества.

Spotify Palette создает цветовую палитру на основе музыкальных предпочтений

Разработчик «Израиль Медина» создал сервис Spotify Palette, который на основе истории прослушиваний музыки на стриминговой платформе Spotify собирает цветовую палитру пользователя.

Каждый цвет представляет собой стиль музыки, который слушает пользователь. Например, появление красного цвета в палитре будет означать, что пользователю нравится более энергичная музыка. А оранжевый определен как «цвет движения».

Bitcoin упал ниже $30 тысяч – в чем причина

Самая популярная криптовалюта Bitcoin впервые за последние четыре недели опустилась ниже отметки 30 тысяч долларов.

Эксперты прогнозируют падение популярной криптовалюты до отметки 20-22 тысячи долларов. По их мнению, текущее падение в себестоимости биткоина связано, в частности, с непрогнозируемой ситуацией с пандемией коронавируса.

В Пакистане третий раз за год заблокировали TikTok

Пакистанское управления телекоммуникаций (PTA) в третий раз менее чем за год заблокировало социальную сеть TikTok.

В PTA заявили, что TikTok не удалось ни внедрить более тщательную модерацию "аморального и непристойного" контента на платформе, ни удалить публикации с неуместным содержанием.

В Instagram появилась новая функция для совершеннолетних пользователей

В социальной сети Instagram, которой владеет Facebook, появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента.

"Мы запускаем "Контроль нежелательного контента" в Instagram, который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в вашем поиске", – отмечается в блоге Facebook.

Google Maps расширила охват городов, где показывает давку в транспорте

Google увеличил количество охваченных городов, в которых карты указывают данные о количестве людей в транспорте, с примерно 200 до «более 10 000 транзитных агентств в 100 странах».

Кроме переполненности в транспорте, как отмечает Google, карты также будут предлагать больше информации о прошлых путешествиях.

Louis Vuitton представил беспроводную колонку почти за $3 тысячи

Французский дом Louis Vuitton показал новую беспроводную колонку Horizon Light Up стоимостью в 2,8 тысячи долларов, выполненную в своем фирменном стиле.

Louis Vuitton считает, что колонка Horizon Light Up Speaker будет служить украшением гостиной или аксессуаром, который сочетает в себе моду и технологии.

Вся линейка iPhone будет поддерживать 5G со следующего года – СМИ

Вся линейка iPhone, которую выпустит американская компания Apple в 2022 году, будет поддерживать технологию связи 5G.

Ожидается, что первые 5G-iPhone появятся на рынке уже в первой половине 2022 года. В этих устройствах будет установлен процессор A 15, а обеспечивать связь будет 5G модем Qualcomm X60.

Нидерланды оштрафовали TikTok на €750 тысяч

Нидерландский орган по защите данных (AP) оштрафовал социальную сеть TikTok на 750 000 евро.

Регулятор оштрафовал соцсеть из-за того, что текст условий конфиденциальности был доступен только на английском языке в Нидерландах.

Резюме Стива Джобса выставили на аукцион как NFT-токен

В Соединенных Штатах выставили на аукцион резюме, которое собственноручно написал соучредитель корпорации Apple Inc. Стив Джобс в 1973 году, и планируют продать его в печатном виде и в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Отмечается, что Джобс заполнил эту форму приема на работу после того, как бросил учебу в колледже и за три года до основания Apple. В ней он написал, что заинтересован работать инженером-конструктором или инженером-электронщиком, а также имеет навыки работать с компьютером.

Работы и искусственный интеллект

В Индии разработали робота-официанта, развлекающего клиентов

Индийская компания Vistan NextGen разработала интерактивного робота-официанта Maira, который адаптирует свой голос под собеседника.

Фото з сайту telanganatoday.com

Робот меняет свой голос в зависимости от пола своего собеседника. Например, если к Maira обращается мужчина, женщина или ребенок, то устройство адаптирует свой голос под своего собеседника.

Австрийская армия испытывают роботизированные транспортеры

Австрийские вооруженные силы ("Бундесгер") проводят испытания беспилотной автоматизированной системы размером с небольшой автомобиль, способной перевозить грузы на пересеченной местности без использования спутниковых данных.

Фото: steiermark.orf.at

"Бундесгер будет проводить до четверга испытания автоматизированных роботов в Зееталер Альпах: вскоре они смогут использоваться для военных и гражданских целей – например, как грузовой транспортер на пересеченной местности", – говорится в сообщении австрийского общественного телерадиовещателя ORF.

Наука

Французская компания продала первое искусственное сердце

Французская компания CARMAT объявила о первой коммерческой имплантации своего искусственного сердца Aeson.

Сердце получил пациент в Италии.

Больше никакой крови: ученые разработали новый безболезненный тест для диабетиков

Австралийские ученые разработали новый безболезненный неинвазивный тест для диабетиков, призванный облегчить проверку уровня сахара в крови.

Фото, видео: The University of Newсastle

Тест использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне. Ученые надеются, что теперь можно будет отказаться от прокалывания пальца для измерения сахара.

В США трансплантировали первое полностью искусственное сердце

Хирурги Университетской больницы Дьюка недавно пересадили полностью искусственное сердце 39-летнему мужчине с сердечной недостаточностью.

Фото: Duke Medical School

Это искусственное сердце имитирует сердце человека и обеспечивает большую независимость после операции, говорится в пресс-релизе университета.

Клей из яда змеи может останавливать кровотечение за секунды

Исследователи из университетов Западного Онтарио, Манитобы в Канаде и Шаньтоу в Китае использовали фермент свертывания крови из яда змей для разработки хирургического клея, устойчивого к крови, который уплотняется под воздействием яркого света.

Отмечается, что активным ингредиентом в яде змеи является батроксобин (также известный как рептилаза) – фермент свертывания крови из яда копьеголовых змей. Ученые давно используют его для лечения кровотечения во время операций, и несколько лет тому назад его смешивали с гидрогелем из нановолокна, чтобы сделать инъекционную «повязку».

Автомобили

Toyota приостановила производство в ЮАР из-за беспорядков

Японская компания Toyota остановила производство на своем автозаводе в Южно-Африканской Республике, где продолжаются массовые беспорядки.

Сообщается, что Toyota также закрыла некоторые из отделений своих дилеров в ЮАР.

Audi представила седан – мощность более 400 лошадиных сил

Немецкий автопроизводитель Audi представил новый автомобиль 2022 Audi RS3.

Audi представила новый седан / Фото: Audi

Внутри установлен 2,5-литровый турбодвигатель с мощностью 401 лошадиная сила. Это на 7 л.с. больше, чем у предшественника – 2020 RS3.

Porsche представила новый люксовый Macan

Немецкая компания Porsche представила новый автомобиль 2022 Porsche Macan.

Фото: Porsche

Базовая модель автомобиля оснащена 2-литровым турбодвигателем мощностью 261 лошадиная сила и крутящим моментом 295 Нм.

В Китае создали поезд на магнитной подушке, который разгоняется до 600 км/ч

В Китае во вторник сошел с конвейера первый в мире поезд на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 км/ч.

Cкоростной поезд на магнитной подушке / Фото: Xinhua

Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h. #GLOBALink pic.twitter.com/uPsVO6PRoS

— China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2021

Новая транспортная система на магнитной подушке была публично представлена в городе Циндао провинции Шаньдун на Востоке Китая.

Tesla откроет свои зарядные станции для других электрокаров

В этом году зарядные станции для электрокаров Tesla Supercharger станут доступными для других электрических автомобилей.

«Мы сделаем свою сеть Supercharger открытой для других электрокаров позже в этом году», – написал в Tвиттер гендиректор компании Tesla Илон Маск.

В Китае запустили сервис беспилотных такси

В городе Шэньчжэнь на юге Китая в тестовом варианте начали предоставляться услуги перевозки в беспилотных автомобилях такси.

Фото: Синьхуа

Отмечается, что в рамках проекта местной компании DeepRoute на улицы города выехало 20 беспилотных автомобилей.

Завод Honda остановит производство из-за дефицита микрочипов

Автомобилестроительная компания Honda заявила, что в августе приостановит производство на своей ключевой фабрике в центральной части Японии из-за глобального дефицита полупроводников.

В компании отметили, что ее завод в префектуре Миэ остановит производство в период со 2 по 6 августа. Ежегодно на этом заводе собирают около 500 тыс. транспортных средств.

Первое фото: www.space.com

