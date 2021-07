Телескоп NASA показал фотографию невероятно яркого пульсара в космосе

Фото

23.07.2021 10:41

Укринформ

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала новую фотографию M82 X-2, сверхъяркого источника рентгеновского излучения ULX.

Как передает Укринформ, об этом сообщает обсерватория в Твиттере.

«Сегодня Чандра изучает M82 X-2, пульсар, который ярче в 10 раз за любой другой известный пульсар этого типа», – говорится в сообщении.

По данным портала Space, сам пульсар M82 X-2 находится в галактике Мессье 82 примерно за 12 миллионов световых лет от Земли.

Читайте также: Марсоход NASA начал поиски жизни на Красной планете

Яркость M82 X-2 варьируется, но она может быть в 10 раз больше, чем любые другие известные пульсары этого типа.

Пульсар вращается вокруг своей оси очень быстро, выполняя один оборот каждые 1,37 секунды.

Будучи чрезвычайно плотным, он притягивает к себе материю, генерирующую рентгеновский свет, что и обнаружено Чандрой.

When matter is pulled toward a dense, compact object, like a pulsar, neutron star, or black hole, it's heated and produces X-rays. Today Chandra is studying M82 X-2, a pulsar that at its brightest is more than 10 times as bright as any other known pulsars of its type. pic.twitter.com/4SJ2W8qpgl

— Chandra Observatory (@chandraxray) July 22, 2021

Пульсар – нейтронная звезда, которая вращается и имеет мощное магнитное поле, и поэтому является космическим источником пульсирующего электромагнитного излучения из магнитных полюсов.

Как сообщал Укринформ, ученые Токийского университета (Япония) рассказали, что направление ветра на Венере отличается ночью от дневных ветров.

Фото: Chandra Observatory

По материалам: Укринформ