Резюме Стива Джобса выставили на аукцион как NFT-токен
Резюме Стива Джобса выставили на аукцион как NFT-токен
23.07.2021 13:11
Укринформ
В Соединенных Штатах выставили на аукцион резюме, которое собственноручно написал соучредитель корпорации Apple Inc. Стив Джобс в 1973 году, и планируют продать его в печатном виде и в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что Джобс заполнил эту форму приема на работу после того, как бросил учебу в колледже и за три года до основания Apple. В ней он написал, что заинтересован работать инженером-конструктором или инженером-электронщиком, а также имеет навыки работать с компьютером.
На сайте аукциона отметили, что продают бумажную копию и NFT-токен, чтобы увидеть, какая из этих версий соберет больше средств.
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По состоянию на пятницу за физическую версию резюме готовы заплатить более 32 тыс. долларов, самая высокая ставка за NFT-токен составляет чуть более 1 тыс. долларов.
Ранее резюме Джобса уже продавали на аукционах трижды. Последний раз его купили за 222 тыс. долларов в марте этого года.
Как сообщал Укринформ, ранее аукционный дом Christie's впервые продал на онлайн-торгах цифровое произведение искусства – мозаику Everydays: The First 5000 Days цифрового художника Майка Винкельманна, известного как Beeple – за рекордные $69 346 250.
«Everydays: The First 5000 Days» была представлена на торгах в виде NFT (non-fungible token, или невзаимозаменяемого токена) – уникальной записи в блокчейне, подтверждающей право владения виртуальным активом.
По материалам: Укринформ