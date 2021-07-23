Китай запустил новую систему дистанционного зондирования Земли

23.07.2021 09:43

Укринформ

Китай ввел в эксплуатацию новую авиационную систему для проведения детальных наблюдений и мониторинга поверхности Земли – Chinese Aeronautic Remote Sensing System (CARSS).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

CARSS состоит из двух пилотируемых летательных аппаратов среднего размера и технологии дистанционного зондирования. Она разработана Институтом инновационных исследований аэрокосмической информации при Академии наук Китая.

Как отметил вице-президент института Дин Чибяо, изображения, полученные с помощью дистанционного зондирования с борта воздушного судна, необходимы для оценки повреждений дорог, оползней и разрушенных домов во время сильных землетрясений или наводнений. Технология дистанционного зондирования широко используется для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, картографической съемки и составления карт, а также в сельском, водном, лесном и рыбном хозяйстве.

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По сравнению с дистанционным зондированием Земли из космоса, данные, полученные с помощью воздушных летательных аппаратов, отличаются более высоким разрешением и точностью. Съемка местности может идти непрерывно в течение всего дня, обеспечивая более четкие изображения.

CARSS также включает в себя функции обработки данных в режиме реального времени и спутниковой связи, которые могут играть важную роль в операциях реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий.

В период отладки системы были проведены крупные научные эксперименты по дистанционному зондированию, полетная калибровка новой аппаратуры, мониторинг стихийных бедствий и окружающей среды.

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На следующем этапе система будет доступна пользователям в различных сферах.

Как сообщал Укринформ, 19 июля с космодрома в провинции Сычуань стартовала ракета «Чанчжэн-2В», которая вывела на орбиту 10-ю группу спутников дистанционного зондирования.

Фото: China Media Group

По материалам: Укринформ