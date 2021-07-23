Доступ к 4G в первом полугодии впервые получили 1,2 миллиона украинцев – Киевстар

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23.07.2021 13:50

Укринформ

Национальный мобильный оператор «Киевстар» в первом полугодии этого года расширил сеть 4G в более 2,5 тысячи населенных пунктах Украины и доступ к мобильному интернету получили 1,2 млн украинцев.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«За первые 6 месяцев 2021 года Киевстар запустил 4G в 2634 населенных пунктах, где проживает примерно 1,2 миллиона человек. Всего же до конца года мобильный оператор планирует обеспечить скоростным интернетом не менее 89% всего населения Украины», – говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального маркетинга Киевстар Михаила Миколюка, создать наибольшее покрытие 4G – приоритет номер один для Киевстар, поэтому компания активно инвестирует в сеть, только с начала года установили почти 3 тысячи новых базовых станций с 4G. «Мы гордимся этим результатом, но не сбавляем темпы. Ведь скоростной интернет Киевстар для многих – единственный способ быть онлайн: учиться, работать, удаленно получать консультации врачей и т.п.» – сказал Миколюк.

По информации оператора, благодаря тому, что в июле прошлого года Киевстар начал использовать частоты 900 МГц для расширения 4G-сети, удалось значительно увеличить покрытие именно в сельской местности. Это касается прежде всего небольших сел, где проживает около двух тысяч человек, а иногда и меньше. Уже сейчас примерно 12 млн жителей сел имеют доступ к 4G, а в городах – 22 млн человек.

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В компании рассказали, что по сравнению со средними темпами строительства 4G в странах ЕС Киевстар строит свою сеть примерно на 2 года быстрее. Так, если в ЕС надо было в среднем 5 лет, чтобы обеспечить 85% покрытия населения, то Киевстар достиг этого показателя менее чем за 3 года. По данным пресс-службы, этому способствовало то, что все основные технологии и решения уже были отработаны на момент, когда в Украине начали разворачивать сети четвертого поколения. К тому же в Украине необходимо было сократить технологический разрыв с другими странами в кратчайшие сроки.

Всего на сегодняшний день 4G-сеть Киевстар работает в более чем 15 тысячах городов и сел Украины. А до конца года Киевстар планирует увеличить их общее число до 16 тысяч.

Фото, инфографика – Киевстар

По материалам: Укринформ