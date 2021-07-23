Безос предлагает отправить на орбиту промышленность, которая загрязняет окружающую среду

23.07.2021 10:18

Укринформ

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос после возвращения на Землю загорелся идеей отправить всю загрязняющую окружающую среду промышленность на орбиту.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью для NBC News.

Возможно, так на Безоса повлиял так называемый «эффект обзора», о котором часто рассказывают космонавты — ощущение уязвимости земного шара, когда смотришь на него из космоса.

«Когда смотришь на планету, не видишь границ. Это единая планета, одна на всех, и такая хрупкая… Мы живем на такой прекрасной планете. Невозможно представить, насколько тонкий слой у атмосферы, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромная, и мы можем ею пренебрегать и плохо с ней обращаться».

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По мнению Безоса, чтобы спасти планету, нужно перенести загрязняющую окружающую среду промышленность в космос. На достижение этой цели уйдут «десятки и десятки лет», но начать нужно.

Как сообщалось, компания Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом, во вторник провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и вернула пилотируемую капсулу на парашюте.

Прямая трансляция происходила на официальном YouTube-канале компании.

По материалам: Укринформ