Завод Honda остановит производство из-за дефицита микрочипов
Завод Honda остановит производство из-за дефицита микрочипов
22.07.2021 19:12
Укринформ
Автомобилестроительная компания Honda заявила, что в августе приостановит производство на своей ключевой фабрике в центральной части Японии из-за глобального дефицита полупроводников.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
В компании отметили, что ее завод в префектуре Миэ остановит производство в период со 2 по 6 августа. Ежегодно на этом заводе собирают около 500 тыс. транспортных средств.
Ранее Honda уже временно приостанавливала производство в феврале и мае.
Между тем автомобилестроительная компания Toyota сообщила, что приостановит работу некоторых сборочных линий на одном из заводов в префектуре Айти. Производство будет остановлено в тот же период.
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Кроме того, распространение коронавируса в странах Юго-Восточной Азии вынудило многих автопроизводителей, имеющих фабрики в этом регионе, приостановить производство и там.
Как сообщал Укринформ, компания-производитель процессоров Intel проводит переговоры о начале производства чипов для автомобилей в этом году.
По материалам: Укринформ