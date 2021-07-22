Завод Honda остановит производство из-за дефицита микрочипов

22.07.2021 19:12

Укринформ

Автомобилестроительная компания Honda заявила, что в августе приостановит производство на своей ключевой фабрике в центральной части Японии из-за глобального дефицита полупроводников.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

В компании отметили, что ее завод в префектуре Миэ остановит производство в период со 2 по 6 августа. Ежегодно на этом заводе собирают около 500 тыс. транспортных средств.

Ранее Honda уже временно приостанавливала производство в феврале и мае.

Между тем автомобилестроительная компания Toyota сообщила, что приостановит работу некоторых сборочных линий на одном из заводов в префектуре Айти. Производство будет остановлено в тот же период.

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Кроме того, распространение коронавируса в странах Юго-Восточной Азии вынудило многих автопроизводителей, имеющих фабрики в этом регионе, приостановить производство и там.

Как сообщал Укринформ, компания-производитель процессоров Intel проводит переговоры о начале производства чипов для автомобилей в этом году.

По материалам: Укринформ