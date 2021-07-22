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Уруский рассказал подробности подготовки к запуску украинского спутника

21.07.2021 12:12

Укринформ

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил подробности подготовки к запуску космического аппарата «Сич-2-30».

Как передает Укринформ, об этом Уруский рассказал 20 июля во время совещания по вопросам, связанным с запуском космического аппарата «Сич-2-30» и созданием спутниковой системы «Сич-2-1», сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

«Заслушав доклады руководителей ГКАУ, КБ «Южное», представителей генерального заказчика и других заинтересованных структур относительно текущего состояния дел по подготовке к выводу космического аппарата на орбиту, созданию космической системы и ее наземного сегмента», – отметил Уруский.

Он также сообщил, что вступил в силу контракт на предоставление пусковых услуг с компанией ISILaunch и перечислен авансовый платеж.

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«Осуществляются работы, связанные с электрической и механической увязкой космического аппарата и ракеты-носителя. Сейчас продолжается согласование документа контроля интерфейсов по увязке космического аппарата и ракеты-носителя, решаются другие проблемные вопросы. КБ «Южное» в соответствии с детализированным графиком, завершает работы по тестированию космического аппарата «Сич-2-30». Проходят работы по его адаптации с ракетой-носителем", – отметил вице-премьер-министр.

Кроме того, по его словам, продолжается подготовка наземного сегмента Национального центра управления и испытаний космических средств к запуску «Сич-2-30».

«Речь идет о создании Центра управления полетами для управления «Сич-2-30» (ориентировочный срок завершения работ – август 2021), доработке программного обеспечения подсистемы информационного сопровождения, а также подготовке персонала», – сказано в сообщении.

Уруский также рассказал, что ведется работа с Минобороны по доставке «Сич-2-30» и наземного технологического оборудования от ГП «КБ «Южное» к месту пуска ракеты-носителя в США.

«Делается все, чтобы задание Президента Украины по выводу космического аппарата« Сич-2-30» в год 30-летия Независимости Украины было выполнено», – подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский поставил перед Минстратегпромом задачу вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)» до конца 2021 года. Украина уже имела на орбите космические аппараты: спутники оптического ДЗЗ «Сич-1», «Сич-2» и радиолокационного ДЗЗ «Океан-О». Они выводились в космос в период с 1995-го по 2011 годы.

По материалам: Укринформ