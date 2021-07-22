В США и Великобритании произошел глобальный интернет-сбой

В США и Великобритании произошел глобальный интернет-сбой

22.07.2021 20:54

Укринформ

В США и Великобритании сейчас наблюдается глобальный сбой в сети Интернет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Independent.

Как отмечается, в США не могут в обычном режиме работать известные интернет-площадки, в том числе Amazon, компьютерные игры в режиме онлайн, в частности Call of Duty, стриминговые сервисы, такие как HBO Max и др.

Как сообщает издание, сервис Down Detector показывает, что в работе интернет-сервисов произошел глобальный сбой. Сначала сбой зафиксировали в США, а затем сервисы начали "краснеть" в Великобритании.

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Independent отмечает, что такое масштабное отключение, вероятно, означает, что сбой произошел в инфраструктуре самого Интернета, а не у компаний, сервисы которых прекратили работу.

По материалам: Укринформ