В Китае запустили сервис беспилотных такси
В Китае запустили сервис беспилотных такси
22.07.2021 04:55
Укринформ
В городе Шэньчжэнь на юге Китая в тестовом варианте начали предоставляться услуги перевозки в беспилотных автомобилях такси.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что в рамках проекта местной компании DeepRoute на улицы города выехало 20 беспилотных автомобилей.
"У автомобилей почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых популярные туристические достопримечательности и центры вакцинации от COVID-19. В целом услуги предоставляются на более чем 200 км дорог общественного пользования в Шэньчжэне", — говорится в материале.
Читайте также: «Беспилотные» авто выезжают на дороги ФРГ
Сейчас все путешествия на таких такси бесплатны и доступны для всех желающих старше 18 лет.
Напомним: первые тесты системы беспилотных такси в Поднебесной продолжались с 2019 года. Тогда китайская компания WeRide объявила о начале пробной эксплуатации беспилотных такси в городе Гуанчжоу.
Фото: Синьхуа
По материалам: Укринформ