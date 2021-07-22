Технологии

В Китае запустили сервис беспилотных такси

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В Китае запустили сервис беспилотных такси

В Китае запустили сервис беспилотных такси

22.07.2021 04:55

Укринформ

В городе Шэньчжэнь на юге Китая в тестовом варианте начали предоставляться услуги перевозки в беспилотных автомобилях такси.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что в рамках проекта местной компании DeepRoute на улицы города выехало 20 беспилотных автомобилей.

"У автомобилей почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых популярные туристические достопримечательности и центры вакцинации от COVID-19. В целом услуги предоставляются на более чем 200 км дорог общественного пользования в Шэньчжэне", — говорится в материале.

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Сейчас все путешествия на таких такси бесплатны и доступны для всех желающих старше 18 лет.

Напомним: первые тесты системы беспилотных такси в Поднебесной продолжались с 2019 года. Тогда китайская компания WeRide объявила о начале пробной эксплуатации беспилотных такси в городе Гуанчжоу.

Фото: Синьхуа

По материалам: Укринформ

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