Погода на Венере: ученые выяснили, как дуют ветры

22.07.2021 15:33

Укринформ

Ученые из Токийского университета (Япония) рассказали, что направление ветра на Венере отличается ночью от дневных ветров.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе университета.

По словам профессора Такеши Имамура, ученым удалось наблюдать за тем, как дуют с севера на юг ночные ветры на Венере.

Он добавил, что ветры на планете, второй по расстоянию от Солнца в нашей звездной системе, ночью дуют в противоположным направлению в отличие от дневных ветров.

«Такая резкая смена не может происходить без значительных последствий. Эти наблюдения могут помочь нам построить более точные модели венерианской погодной системы, которые, мы надеемся, решат некоторые давние вопросы, оставшиеся без ответа, о погоде Венеры и, возможно, о погоде на Земле тоже», – отметил Имамура.

Отмечается, что недавно NASA объявило о двух новых миссиях по изучению Венеры DaVinci+ и Veritas, а Европейское космическое агентство заявило о новой миссии по исследованию Венеры под названием EnVision.

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Как сообщал Укринформ, астроном-любитель из США Кай Ли заявляет, что обнаружил ранее неизвестный спутник Юпитера в результате тщательного изучения старых изображений, которые были ранее сделаны наземными телескопами.

По материалам: Укринформ