Нидерланды оштрафовали TikTok на €750 тысяч

22.07.2021 16:34

Укринформ

Нидерландский орган по защите данных (AP) оштрафовал социальную сеть TikTok на 750 000 евро.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AD.nl.

Регулятор оштрафовал соцсеть из-за того, что текст условий конфиденциальности был доступен только на английском языке в Нидерландах.

«Все должны иметь возможность прочитать эти условия (конфиденциальности – ред.) и понимать, что там написано. Также дети, которые много времени проводят в TikTok», – заявил пресс-секретарь AP.

Соцсеть уже перевела текст условий конфиденциальности на нидерландский.

«Этот штраф касается нарушения во времени, когда еще не был сделан перевод», – добавил пресс-секретарь.

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В TikTok уже обжаловали решение регулятора, однако если ведомство отклонит апелляцию соцсети, тогда она сможет подать в суд, чтобы попытаться отменить штраф.

Как сообщал Укринформ, Пакистанское управление телекоммуникаций (PTA) в третий раз менее чем за год заблокировало социальную сеть TikTok.

По материалам: Укринформ