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Марсоход NASA начал поиски жизни на Красной планете

21.07.2021 11:11

Укринформ

Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Марсе начал поиск признаков древней жизни на Красной планете.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA.

Марсоход фиксирует свои первые научные данные на Марсе, анализирует горные породы, исследует их с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, увеличивает камерой масштаб отдельных поверхностей горных пород в поиске активности микробов в прошлом на Красной планете.

По материалам: Укринформ