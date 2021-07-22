Космические маневры: корабль SpaceX во второй раз перестыковался на МКС

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Космические маневры: корабль SpaceX во второй раз перестыковался на МКС

21.07.2021 18:50

Укринформ

Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска перестыковался на Международной космической станции (МКС), чтобы освободить место для корабля CST-100 Starliner от компании Boeing.

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге NASA.

Весь процесс перестыковки с переднего шлюза модуля Harmony на верхний порт того же модуля длился около 50 минут.

Для космического корабля, на борту которого находились четыре астронавта NASA, это была уже вторая перестыковка за несколько месяцев.

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Ожидается, что на МКС 30 июля прибудет другой космический корабль CST-100 Starliner от компании Boeing. Он будет запущен ракетой-носителем Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома во Флориде.

Отмечается, что астронавты Crew Dragon-2 должны вернуться на Землю в начале ноября этого года.

Как сообщал Укринформ, 24 апреля многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ