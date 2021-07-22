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Google Maps расширила охват городов, где показывает давку в транспорте

21.07.2021 19:10

Укринформ

Google увеличил количество охваченных городов, в которых карты указывают данные о количестве людей в транспорте, с примерно 200 до «более 10 000 транзитных агентств в 100 странах».

Об этом сообщает The Verge, передает Укринформ.

Кроме переполненности в транспорте, как отмечает Google, карты также будут предлагать больше информации о прошлых путешествиях.

По материалам: Укринформ