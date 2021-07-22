Технологии
Google Maps расширила охват городов, где показывает давку в транспорте
ce27860c64d3ac7caeca10ecb0d35f00.jpg” alt=”Google Maps расширила охват городов, где показывает давку в транспорте” width=”100%” />
Google Maps расширила охват городов, где показывает давку в транспорте
21.07.2021 19:10
Укринформ
Google увеличил количество охваченных городов, в которых карты указывают данные о количестве людей в транспорте, с примерно 200 до «более 10 000 транзитных агентств в 100 странах».
Об этом сообщает The Verge, передает Укринформ.
Кроме переполненности в транспорте, как отмечает Google, карты также будут предлагать больше информации о прошлых путешествиях.
По материалам: Укринформ