Технологии
В США трансплантировали первое полностью искусственное сердце
0995dab1d65593d6144d8d9e193ca27a.png” alt=”В США трансплантировали первое полностью искусственное сердце” width=”100%” />
В США трансплантировали первое полностью искусственное сердце
21.07.2021 16:26
Укринформ
Хирурги Университетской больницы Дьюка недавно пересадили полностью искусственное сердце 39-летнему мужчине с сердечной недостаточностью.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Interesting Engineering.Фото: Duke Medical School
По материалам: Укринформ