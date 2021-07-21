Технологии

В США трансплантировали первое полностью искусственное сердце

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В США трансплантировали первое полностью искусственное сердце

21.07.2021 16:26

Укринформ

Хирурги Университетской больницы Дьюка недавно пересадили полностью искусственное сердце 39-летнему мужчине с сердечной недостаточностью.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Interesting Engineering.Фото: Duke Medical School

По материалам: Укринформ

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