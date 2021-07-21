В Пакистане третий раз за год заблокировали TikTok

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В Пакистане третий раз за год заблокировали TikTok

21.07.2021 12:27

Укринформ

Пакистанское управления телекоммуникаций (PTA) в третий раз менее чем за год заблокировало социальную сеть TikTok.

Как передает Укринформ, об этом сообщает dpa-international.

В PTA заявили, что TikTok не удалось ни внедрить более тщательную модерацию "аморального и непристойного" контента на платформе, ни удалить публикации с неуместным содержанием.

Пакистан впервые запретил китайское приложение еще в прошлом году в соответствии с решением суда из-за жалоб общественности о якобы наличии контента вульгарного содержания в приложении.

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Позже запрет был снят после дипломатического посредничества правительства Китая и уверения платформы относительно более тщательной модерации содержания в приложении.

Отмечается, что некоторые общественные активисты рассматривают решение о запрете TikTok как попытку подавить критику в интернете страны.

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Как сообщал Укринформ, социальная сеть TikTok запретила своим пользователям рекламировать все финансовые услуги и продукты, включая продвижение криптовалют, среди которых Bitcoin.

По материалам: Укринформ