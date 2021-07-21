Технологии

В Instagram появилась новая функция для совершеннолетних пользователей

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В Instagram появилась новая функция для совершеннолетних пользователей

21.07.2021 12:59

Укринформ

В социальной сети Instagram, которой владеет Facebook, появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента.

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге Facebook.

"Мы запускаем "Контроль нежелательного контента" в Instagram, который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в вашем поиске", – отмечается в сообщении.

По материалам: Укринформ

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