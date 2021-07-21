Технологии
В Instagram появилась новая функция для совершеннолетних пользователей
eadef22b7ddfc9db795f79f770c43f6c.jpg” alt=”В Instagram появилась новая функция для совершеннолетних пользователей” width=”100%” />
В Instagram появилась новая функция для совершеннолетних пользователей
21.07.2021 12:59
Укринформ
В социальной сети Instagram, которой владеет Facebook, появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента.
Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге Facebook.
"Мы запускаем "Контроль нежелательного контента" в Instagram, который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в вашем поиске", – отмечается в сообщении.
По материалам: Укринформ