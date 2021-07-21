Tesla откроет свои зарядные станции для других электрокаров

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Tesla откроет свои зарядные станции для других электрокаров

21.07.2021 09:40

Укринформ

В этом году зарядные станции для электрокаров Tesla Supercharger станут доступными для других электрических автомобилей.

Как передает Укринформ, об этом в Tвиттер сообщил гендиректор компании Tesla Илон Маск.

«Мы сделаем свою сеть Supercharger открытой для других электрокаров позже в этом году», – написал он.

Маск не уточнил, в каких именно регионах мира зарядные станции Tesla Supercharger станут доступными для других электрических автомобилей.

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Позже он добавил, что со временем компания планирует открыть Tesla Supercharger для других электрокаров во всех странах.

CNBC отмечает, что сейчас Tesla Supercharger доступны для всех владельцев Tesla. Автовладельцы электрокаров платят за зарядку автомобиля за минуту или за киловатт-час в зависимости от местных законов.

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Как сообщал Укринформ, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел билет на предстоящий полет в космос ракетоплана компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона.

По материалам: Укринформ