Porsche представила новый люксовый Macan

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20.07.2021 11:22

Укринформ

Немецкая компания Porsche представила новый автомобиль 2022 Porsche Macan.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CarBuzz.

Базовая модель автомобиля оснащена 2-литровым турбодвигателем мощностью 261 лошадиная сила и крутящим моментом 295 Нм.

Компания утверждает, что 2022 Porsche Macan может разогнаться до 96 км в час за 5,8 секунды, а его максимальная скорость равна 232 км в час.

Отмечается, что во внедорожнике также установлен 27,7-сантиметровый сенсорный дисплей.

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Старт продаж запланирован на начало весны 2022 года. Стоимость базовой модели – от 56 250 долларов.

Фото: Porsche

По материалам: Укринформ