NASA заявило о готовности к сотрудничеству с Blue Origin

NASA заявило о готовности к сотрудничеству с Blue Origin

20.07.2021 17:59

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравило компанию Blue Origin с первым запуском космических туристов во вторник и выразило готовность к углублению взаимодействия в сфере исследований.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице NASA в Твиттере, передает Укринформ.

«Поздравляем команду Blue Origin с первым пилотируемым полетом на New Shepard! Мы с нетерпением ждем будущих запусков с исследователями и полезной технологической нагрузкой NASA на борту», – отметили в космическом агентстве США.

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Как сообщал Укринформ, компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin вместе с компанией Илона Маска SpaceX боролась за участие в программе NASA «Артемида» относительно высадки астронавтов на поверхность Луны. В апреле аэрокосмическое агентство США объявило, что тендер стоимостью 2,9 млрд долл. выиграла SpaceX. Однако компания Безоса обжаловала это решение, и в мае NASA приостановило соглашение с Илоном Маском.

Объявление окончательного решения по тендеру программы «Артемида» ожидается не ранее 4 августа, после изучения ситуации Счетной палатой США.

Как сообщалось, во вторник Blue Origin провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и осуществила возврат пилотируемой капсулы на парашюте.

По материалам: Укринформ