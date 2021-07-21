Миллиардер Безос полетел в космос

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20.07.2021 16:15

Укринформ

Компания Blue Origin запустила первый пилотируемый суборбитальный полет ракетной системы New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом, а также тремя космическими туристами на борту.

Старт ракеты был запланирован на 8-м утра 20 июля по местному времени с объекта Launch Site One в Техасе (в 16 по Киеву), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Компания Blue Origin обещает транслировать подготовку, старт и все остальные этапы туристического полета в космос на вебсайте и на официальном YouTube канале.

«Профиль полета New Shepard рассчитан примерно на 11 минут от запуска до посадки капсулы. Астронавты будут чувствовать невесомость в течение трех-четырех минут и путешествовать над линией Кармана, международно признанной границей космоса», – отмечается в твиттер-сообщении кампании Blue Origin перед стартом.

Космический полет приурочен к очередной годовщине первой высадки американских астронавтов на Луну, что является символическим лично для Безоса, который с пяти лет мечтал побывать в космосе. Кроме того, название ракетоносителя New Shepard происходит от фамилии астронавта Алана Шепарда, который совершил первый суборбитальный полет в мае 1961 года.

Вместе с Безосом в капсуле будут находиться три пассажира: его брат Марк Безос, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен – выпускник школы из Нидерландов. Таким образом, этот полет должен стать дважды «рекордным» – по возрасту самого младшего и старшего астронавтов, которые будут подниматься в космос.

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Ожидается, что аппарат New Sheppard доставит астронавтов на высоту около 100 километров, которая считается условной границей космоса.

Как сообщал Укринформ, немногим более недели назад примерно на этой высоте уже побывали первые космические туристы на корабле Virgin Galactic вместе с основателем этой компании миллиардером Ричардом Брэнсоном. Тогда ракетоплан VSS Unity поднял космический аппарат на высоту около 15-20 километров. Затем запустились двигатели пилотируемого модуля, который доставил экипаж на суборбитальную высоту около 80-90 км, которую ученые считают границей между атмосферой и космосом.

Полет космических туристов во главе с Безосом на New Shepard будет отличаться от Virgin Galactic. На этот раз, в отличие от пилотируемого модуля, похожего на самолет, будет запускаться классическая капсула, которую будет выводить в космос ракетоноситель. Она не будет разгоняться до космической скорости, чтобы выйти на орбиту Земли, и вернется на Землю на парашюте.

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Джефф Безос является американским предпринимателем, основателем компании Amazon, Blue Origin, собственником издательского дома The Washington Post. В 2017 году он был признан самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.

Фото: Blue Origin

По материалам: Укринформ