Louis Vuitton представил беспроводную колонку почти за $3 тысячи

Louis Vuitton представил беспроводную колонку почти за $3 тысячи

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21.07.2021 22:07

Укринформ

Французский дом Louis Vuitton показал новую беспроводную колонку Horizon Light Up стоимостью в 2,8 тысячи долларов, выполненную в своем фирменном стиле.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Louis Vuitton считает, что колонка Horizon Light Up Speaker будет служить украшением гостиной или аксессуаром, который сочетает в себе моду и технологии.

Так, корпус новой колонки из нержавеющей стали, стекла и кожи выполнен в виде конуса диаметром 18 сантиметров и высотой 14 сантиметров.

Horizon Light Up украшена фирменными монограммами Louis Vuitton и подсветкойиз 35 светодиодов.

Колонка может работать в двух режимах: панорамного 360-градусного звука при установке вертикально в специальную подставку либо в режиме направленного звучания, когда Horizon Light Up лежит на боку. Устройство самостоятельно определяет свое положение и активирует соответствующие настройки.

Колонка получила чип Qualcomm QCS 404, 3-дюймовый сабвуфер и два 0,75-дюймовых высокочастотных динамика, работающих в диапазоне частот 60 Гц—16 кГц. Три встроенных микрофона позволяет принимать звонки. Заявлено, что без подзарядки новинка сможет проработать до 15 часов. Управлять Horizon Light Up можно с помощью приложения Louis Vuitton Connect для смартфонов.

В продажу Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker поступит с 30 июля. Стоимость беспроводной колонки от модного бренда составит 2 890 долларов.

По материалам: Укринформ