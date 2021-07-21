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Космический аппарат возле Венеры пролетел через хвост кометы

21.07.2021 19:26

Укринформ

Еще в прошлом году космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства пролетел через хвост кометы C/0219 Y4 (ATLAS), но это случайное пересечение двух объектов в космосе дало уникальную возможность ученым заглянуть в хвост кометы.

Результаты исследований были представлены на Национальной астрономической конференции 2021 года совсем недавно. Как передает Укринформ, об этом сообщает IFLScience.

Отмечается, что происшествие помогло ученым смоделировать окружающую среду хвоста кометы и узнать новые подробности.

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Магнитное поле солнечных ветров, потока заряженных частиц, выпущенных Солнцем, кажется, обволакивает ядро ​​кометы, создавая более слабое магнитное поле в хвосте.

Кометы обычно имеют яркий и заметный хвост из пыли. Это происходит из-за пыли, которую комета выбрасывает при приближении к Солнцу. Второй хвост часто более слабый, он известен как ионный хвост. Его образование связано с взаимодействием газа комет и частиц солнечного ветра.

Уникальности этому событию добавляет тот факт, что к тому времени, когда Solar Orbiter столкнулся с космическим телом, комета ATLAS уже распалась примерно на 30 частей, и каждая была размером с дом. Solar Orbiter пересек хвост и смог измерить изменения магнитного поля от солнечного ветра в хвосте кометы, а затем снова в солнечном ветре.

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Solar Orbiter — шестой космический аппарат, пролетевший через хвост кометы, но он первый, совершивший это на орбите Венеры. Он также один из немногих, что проводит изучение разрушенной кометы.

Космические зонды Solar Orbiter и Parker Solar Probe вращаются вокруг Солнца по очень разным орбитам, чтобы обеспечить разнообразные, но дополняющие друг друга наблюдения Солнца, включая первое наблюдение полярных областей Солнца.

Комета C/2019 Y4 (ATLAS) — долгопериодическая комета, которую открыли 28 декабря 2019 года.

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Как известно, Solar Orbiter — первая миссия, которая предоставит изображения северного и южного полюсов Солнца. Визуальное представление о солнечных полюсах важно, потому что оно может дать больше информации о мощном магнитном поле Солнца и о том, как оно влияет на Землю.

Фото: SPACE

По материалам: Укринформ