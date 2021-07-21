Технологии
Французская компания продала первое искусственное сердце
Французская компания продала первое искусственное сердце
20.07.2021 10:57
Укринформ
Французская компания CARMAT объявила о первой коммерческой имплантации своего искусственного сердца Aeson.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Сердце получил пациент в Италии.
По словам компании, данная сделка проложила путь для дальнейшего коммерческого развития предприятия.
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На прошлой неделе CARMAT анонсировала первый человеческий имплант искусственного сердца Aeson в США.
По материалам: Укринформ