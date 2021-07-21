Больше никакой крови: ученые разработали новый безболезненный тест для диабетиков

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20.07.2021 12:11

Укринформ

Австралийские ученые разработали новый безболезненный неинвазивный тест для диабетиков, призванный облегчить проверку уровня сахара в крови.

Как передает Укринформ, статья об этом опубликована в The University of Newсastle.

Тест использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне. Ученые надеются, что теперь можно будет отказаться от прокалывания пальца для измерения сахара.

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Как работает новый тест:

Таким образом, полоску просто необходимо положить на язык и подождать несколько минут. Затем результаты можно посмотреть в приложении для смартфона.

В полоске, по сути, есть биосенсоры, которые оценивают биологические или химические реакции. Тест содержит фермент под названием глюкозооксидаза.

При попадании на язык глюкозооксидаза реагирует с глюкозой в слюне с образованием перекиси водорода. Затем перекись разлагается на ионы водорода, которые генерируют электрический сигнал, который можно уловить.

«Этот тест действительно открывает перспективу безболезненного, недорогого тестирования на глюкозу и, надеемся, гораздо лучших результатов для больных диабетом», – цитирует исследователей 24 Техно.

Ученые уже работают над тестом на COVID-19 с использованием той же технологии. А также над тестированием на аллергены, гормоны и рак.

Фото, видео: The University of Newсastle

По материалам: Укринформ