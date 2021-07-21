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Астроном-любитель заявил об открытии нового спутника Юпитера

21.07.2021 13:51

Укринформ

Астроном-любитель из США Кай Ли заявляет, что обнаружил ранее неизвестный спутник Юпитера в результате тщательного изучения старых изображений, которые были ранее сделаны наземными телескопами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

«Горжусь тем, что могу сказать, что это первый планетарный спутник обнаруженный астрономом-любителем», – заявил Ли.

Издание добавляет, что Юпитер может иметь десятки или даже сотни спутников, которые еще были обнаружены астрономами. Сейчас же уже известно, что у Юпитера насчитывается не менее 79 спутников, а количество выявленных продолжает расти.

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Ли обнаружил спутник, который временно получил название EJc0061, при просмотре снимков, которые были собраны в 2003 году исследователями из Гавайского университета благодаря 3,6-метровому канадско-французско-гавайскому телескопу CFHT.

Отмечается, что обнаруженный объект EJc0061 относится к «Группе Карме» (группа нерегулярных спутников Юпитера, которые имеют близкие орбиты). Именно поэтому после полного просмотра данных, окончательное имя спутника также будет заканчиваться на букву «е».

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Как сообщал Укринформ, астрономы с помощью телескопа обсерватории Лас Камбрес (LCO) заметили активность на комете C / 2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейн.

По материалам: Укринформ