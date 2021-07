В Китае создали поезд на магнитной подушке, который разгоняется до 600 км/ч

20.07.2021 19:21

Укринформ

В Китае во вторник сошел с конвейера первый в мире поезд на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 км/ч.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Новая транспортная система на магнитной подушке была публично представлена в городе Циндао провинции Шаньдун на Востоке Китая.

Cкоростной поезд на магнитной подушке / Фото: Xinhua

Поезд, полностью разработанный Китаем, является новейшим научно-техническим достижением страны в сфере рельсового транспорта.

Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h. #GLOBALink pic.twitter.com/uPsVO6PRoS

— China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2021

Как сообщал Укринформ, ранее в Китае запустили автономный поезд, который разгоняется до 350 км/ч.

