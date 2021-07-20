После восстановления работы Hubble показал две новые фотографии из космоса

После восстановления работы Hubble показал две новые фотографии из космоса

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20.07.2021 10:11

Укринформ

Телескоп Hubble от NASA сделал две новые фотографии галактик в космосе после того, как 13 июня на его компьютере возникла проблема.



Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

Две черно-белые фотографии показывают различные галактические пейзажи.

На левом снимке можно увидеть космический объект ARP-MADORE2115-273, который на самом деле является двумя различными галактиками, которые «танцуют» межгалактическое танго. Сам объект находится примерно в 297 миллионах световых лет от Земли.

На фотографии справа можно увидеть ARP-MADORE0002-503, большую спиральную галактику, расположенную примерно в 490 миллионах световых лет от нашей планеты. Она в три раза больше галактики Млечный Путь.

Фото: Alyssa Pagan (STScI)

Отмечается, что эти две фотографии были тестовыми фотографиями после возобновления работы телескопа.

Как сообщал Укринформ, 17 июля Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило, что телескоп Hubble, на котором более месяца назад возникли неисправности, возобновляет сбор научных данных.

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Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery. С тех пор он передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной.

Аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов, на основе которых подготовлено около 13 тыс. научных работ.

По материалам: Укринформ