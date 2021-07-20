Bitcoin упал ниже $30 тысяч – в чем причина

Bitcoin упал ниже $30 тысяч – в чем причина

20.07.2021 13:07

Укринформ

Самая популярная криптовалюта Bitcoin впервые за последние четыре недели опустилась ниже отметки 30 тысяч долларов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Coindesk.

По данным торгов, по состоянию на утро вторника, стоимость биткоина составляет 29 998 долларов США, что на 5% ниже по сравнению с последней неделей.

Эксперты прогнозируют падение популярной криптовалюты до отметки 20-22 тысячи долларов. По их мнению, текущее падение в себестоимости биткоина связано, в частности, с непрогнозируемой ситуацией с пандемией коронавируса.

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Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

Как сообщал Укринформ, социальная сеть TikTok запретила своим пользователям рекламировать все финансовые услуги и продукты, включая продвижение криптовалют, среди которых Bitcoin.

По материалам: Укринформ