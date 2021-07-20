Безос сегодня полетит в космос на корабле собственной компании

Безос сегодня полетит в космос на корабле собственной компании

20.07.2021 10:42

Укринформ

Компания Blue Origin планирует осуществить первый пилотируемый суборбитальный полет ракетной системы New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом, а также тремя космическими туристами на борту.

Старт ракеты запланирован на 8-м утра 20 июля по местному времени с объекта Launch Site One в Техасе (в 16 по Киеву), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«20 июля компания Blue Origin осуществит 16-й запуск ракеты New Shepard в космос и первый с астронавтами на борту», ​​- объявили в компании накануне запуска.

Космический полет приурочен к очередной годовщине первой высадки американских астронавтов на Луну, что является символическим лично для Безоса, который с пяти лет мечтал побывать в космосе. Кроме того, название ракетоносителя New Shepard происходит от фамилии астронавта Алана Шепарда, который совершил первый суборбитальный полет в мае 1961 года.

Вместе с Безосом в капсуле будут находиться три пассажира: его брат Марк Безос, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен – выпускник школы из Нидерландов. Таким образом, этот полет должен стать дважды «рекордным» – по возрасту самого младшего и старшего астронавтов, которые будут подниматься в космос.​

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Само путешествие должно занять около 11 минут, три из которых космические туристы проведут в невесомости. Ожидается, что аппарат New Sheppard доставит астронавтов на высоту около 100 километров, которая считается условной границей космоса.

Как сообщал Укринформ, немногим более недели назад примерно на этой высоте уже побывали первые космические туристы на корабле Virgin Galactic вместе с основателем этой компании миллиардером Ричардом Брэнсоном. Тогда ракетоплан VSS Unity поднял космический аппарат на высоту около 15-20 километров. Затем запустились двигатели пилотируемого модуля, который доставил экипаж на суборбитальную высоту около 80-90 км, которую ученые считают границей между атмосферой и космосом.

Полет космических туристов во главе с Безосом на New Shepard будет отличаться от Virgin Galactic. На этот раз, в отличие от пилотируемого модуля, похожего на самолет, будет запускаться классическая капсула, которую будет выводить в космос ракетоноситель. Она не будет разгоняться до космической скорости, чтобы выйти на орбиту Земли, и вернется на Землю на парашюте.

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Компания Blue Origin обещает транслировать подготовку, старта и все остальные этапы туристического полета в космос на официальном веб-сайте.

Джефф Безос является американским предпринимателем, основателем компании Amazon, Blue Origin, собственником издательского дома The Washington Post. В 2017 году он был признан самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.

Фото: www.space.com

По материалам: Укринформ