Безос показал, как космические туристы развлекались в невесомости

Безос показал, как космические туристы развлекались в невесомости

Видео

20.07.2021 21:22

Укринформ

Миллиардер и владелец компании Blue Origin Джефф Безос выложил видео, на котором космические туристы на себе проверяют – как это, находиться в невесомости.

Как передает Укринформ, видео размещено в Instagram.

Все астронавты наслаждаются полетом и делятся эмоциями.

«Это грандиозно, мне нравится», – перекликались космические туристы, переворачиваясь в невесомости и играя в мяч.

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Допис, поширений Jeff Bezos (@jeffbezos)

Компания Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом, во вторник провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и вернула пилотируемую капсулу на парашюте.

Прямая трансляция происходила на официальном YouTube-канале компании, сообщает Укринформ.

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Старт состоялся в 8:12 утра по местному времени и продолжался не более 10 минут.

Ракетоноситель примерно за четыре минуты вывел капсулу с астронавтами на траекторию суборбитального полета с максимальной высотой 107 километров над уровнем моря.

После этого капсула отделилась от ракеты и приземлилась с помощью парашютной системы в пустыне Техаса. Ракетоноситель New Shepard совершил автоматическую посадку на специальную площадку.

По материалам: Укринформ