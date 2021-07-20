Безос показал, как космические туристы развлекались в невесомости
Безос показал, как космические туристы развлекались в невесомости
Видео
20.07.2021 21:22
Укринформ
Миллиардер и владелец компании Blue Origin Джефф Безос выложил видео, на котором космические туристы на себе проверяют – как это, находиться в невесомости.
Как передает Укринформ, видео размещено в Instagram.
Все астронавты наслаждаются полетом и делятся эмоциями.
«Это грандиозно, мне нравится», – перекликались космические туристы, переворачиваясь в невесомости и играя в мяч.
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Компания Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом, во вторник провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и вернула пилотируемую капсулу на парашюте.
Прямая трансляция происходила на официальном YouTube-канале компании, сообщает Укринформ.
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Старт состоялся в 8:12 утра по местному времени и продолжался не более 10 минут.
Ракетоноситель примерно за четыре минуты вывел капсулу с астронавтами на траекторию суборбитального полета с максимальной высотой 107 километров над уровнем моря.
После этого капсула отделилась от ракеты и приземлилась с помощью парашютной системы в пустыне Техаса. Ракетоноситель New Shepard совершил автоматическую посадку на специальную площадку.
По материалам: Укринформ