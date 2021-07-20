Австрийская армия испытывают роботизированные транспортеры

20.07.2021 18:34

Укринформ

Австрийские вооруженные силы ("Бундесгер") проводят испытания беспилотной автоматизированной системы размером с небольшой автомобиль, способной перевозить грузы на пересеченной местности без использования спутниковых данных.

Как передает Укринформ, об этом говорится в репортаже австрийского общественного телерадиовещателя ORF.

"Бундесгер будет проводить до четверга испытания автоматизированных роботов в Зееталер Альпах: вскоре они смогут использоваться для военных и гражданских целей – например, как грузовой транспортер на пересеченной местности", – говорится в сообщении.

Испытания, которые австрийские военные проводят совместно с программистами из Технического университета Граца, касаются не просто техники, которая дистанционно управляется. Речь идет о тестировании автоматизированных военных систем – роботов размером с небольшой автомобиль, которые должны находить дорогу по пересеченной местности без использования спутниковой связи. То есть такая система должна уметь самостоятельно создавать карты и, руководствуясь ими, выбирать правильный географически маршрут.

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Ожидается, что эти высокоавтоматизированные роботы, контролируемые с помощью искусственного интеллекта, можно будет использовать через несколько лет как в военной, так и в гражданской сферах – транспортировка раненых с поля боя или пострадавших после аварии на АЭС, для спасательных целей в горах или транспортировки грузов во время пожаров, а также для проверки лавинных угроз или кошения травы на срединных полосах на автомагистралях.

Фото: steiermark.orf.at

По материалам: Укринформ