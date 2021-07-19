Технологии

В Швеции разрабатывают электросамолет, запас хода – 400 километров

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В Швеции разрабатывают электросамолет, запас хода - 400 километров

В Швеции разрабатывают электросамолет, запас хода – 400 километров

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19.07.2021 13:44

Укринформ

Шведский стартап Heart Aerospace разрабатывает полностью электрический самолет для осуществления непродолжительных перелетов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas. 

Самолет будет рассчитан на перевозку 19 пассажиров. В компании утверждают, что сначала максимальный запас хода составит 400 километров, однако со временем он будет увеличен.

Представители Heart Aerospace уверяют, что их электрический двигатель в 20 раз дешевле, чем двигатель традиционного пассажирского самолета. А расходы на его содержание в 100 раз ниже затрат традиционных двигателей.

В Швеции разрабатывают электросамолет, запас хода - 400 километров

Транспортное средство разрабатывается с возможностью использовать взлетно-посадочные полосы до 750 метров.

Компания заявляет, что электрический самолет может быть пригоден к коротким рейсам над горной местностью или между островами, где путешествия автомобильным транспортом будут нецелесообразными.

В Швеции разрабатывают электросамолет, запас хода - 400 километров

Heart Aerospace рассчитывает доработать проект своего самолета ES-19 к 2023 году и совершить свой первый тестовый полет в первом квартале 2024 года. Компания также надеется, что самолет получит сертификацию в 2026 году, что позволит ему вступить в эксплуатацию в последнем квартале того же года.

В Швеции разрабатывают электросамолет, запас хода - 400 километров

Как сообщал Укринформ, автомобиль-самолет AirCar по показателям двигателя близок к легкомоторному самолету Сессны-172, скорость в полете 170 км/ч, на дороге – до 200 км/ч, может перевезти двух человек и 200 кг груза.

Фото: Heart Aerospace

По материалам: Укринформ

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